Kom in exotische sferen met deze interieurideeën

Verlichting is een sfeermaker pur sang. Zeker in het exotische interieur. Het zijn veelal de opengewerkte hanglampen die een prachtig schouwspel van schaduw en licht in de ruimte projecteren. Uitgevoerd in goud of andere metaaltinten sluiten deze perfect aan bij de huidige trends. Vergeet vooral ook niet de kaarsen als het om verlichting gaat. Combineer waxinelichtjes in een bonte verzameling aan unieke houders voor een exotische look. Ideaal voor op een lage tafel zoals in bovenstaand voorbeeld. Met zachte kussens eromheen ontstaat een knusse zithoek in ongedwongen sfeer. Klaar voor de dagelijkse illusie van zwoele zomeravonden. Van theerituelen tot aan uitgebreide maaltijden of parade aan kleine hapjes om te delen, deze woonkamer leent zich er helemaal voor.