Hoe erfstukken en modern meubilair samensmelten

Doorzoek de zolder van je ouders of grootouders voor unieke interieuritems, is waar menig artikel en stylist tegenwoordig tot oproept. Deze zolder zou zomaar eens een schatkist aan bijzondere items kunnen zijn. Van accessoires tot aan lampen, schilderijen, serviezen, reiskoffers, typemachines, platenspelers of zelfs meubels. Maar al te graag wordt op deze wijze persoonlijkheid toegevoegd aan het interieur. Stuk voor stuk brengen de items je terug naar dierbare herinneringen of mooie verhalen van vroeger. Wellicht ben jij ook op zoektocht gegaan of heb je een aantal items gekregen van familieleden. Of heb je unieke stukken in de tweedehands winkel verzameld. Hoe dan ook, deze waardevolle vondsten en meubels dienen een plek in het eigentijdse interieur te krijgen. Een modern interieur dat qua stijl nogal lijkt af te wijken van deze erfstukken of bijzondere vondsten. Foto's in de bladen of hier op homify tonen de perfecte eenheid, de ideale mix tussen heden en verleden. Iets dat je thuis maar al te graag zou bereiken. Hoe je oude en nieuwe interieuritems kunt laten samensmelten, lees je daarom in dit Ideabook.