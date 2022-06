Oud en nieuw design vormen een hedendaags huis

De keuken is prachtig uitgerust met een grijs granieten vloer en aanrechtblad dat perfect past bij de witte kozijnen, roestvrijstalen apparaten en decoratieve elementen. Er is veel daglicht in de keuken, rechtsboven zien we een moderne hanglamp die in de avond voor fijne sfeer zorgt. Dit is echt een lamp die we nog kennen uit de jaren '50. De spoelbak is pal onder het raam gesitueerd, dus je hebt altijd voldoende zonlicht als je aan het werk bent. Het aanrechtblad is geheel afstemt op de huidige eigenaren, zodat ze op een ergonomische wijze kunnen werken.