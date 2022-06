Huis met verborgen potentie!

We wrijven in onze ogen van verbazing, echt: we kunnen het haast niet geloven! Je denkt wellicht dat dit een andere ruimte is, maar het is werkelijk dezelfde. Ook de bank en de beige deken zijn hetzelfde. ´Maar wat is er dan veranderd ?´, hoor ik je vragen. De kussens zijn nieuw en de foto is nu vanuit een mooie positie in een goed licht genomen! De kussens geven een warme look aan het interieur. Een witte koffietafel is ook aan het interieur toegevoegd waardoor er meer een huiskameridee ontstaat. En het mooiste is dat het al met al nauwelijks iets heeft gekost.