Dit Turkse huis is een parel uit het Oosten

Vandaag laten we je een speciaal huis zien dat baadt in het gouden zonlicht, zoals je het alleen in Turkije kunt ervaren. We gaan kijken naar een huis, een mooie villa, die gekenmerkt wordt door een bijzondere horizontaal gerichte bouwstijl. Het is een type huis dat steeds populairder wordt in Turkije. In deze artikel laten we je deze villa tot in detail zien. Het was een ambitieus project om deze villa te realiseren. Het is daarom niet verwonderlijk dat het pand voor vele architecten in Turkije een voorbeeld is. Deze woning is vakkundig gemaakt door Mimkar architectuur, en biedt de huidige eigenaars een huis voor het leven. Ben je al nieuwsgierig geworden? Kom dan even snel met ons mee voor een wandeling door het huis!