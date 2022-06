Authentiek huis in een mediterraans dorp!

Deze badkamer is bijzonder gezellig, dat komt door de sfeervolle landelijke stijl waarin deze ruimte ingericht is. Het is een netjes afgewerkte badkamer met een efficiënte inrichting, dat laatste moet ook wel, want er is nu eenmaal geen onbeperkte ruimte beschikbaar in deze badkamer. De transparante douche zorgt voor een ruimtelijk gevoel en het raam zorgt voor frisse lucht en laat het daglicht naar binnen stromen. De wandtegels en het hout zorgen voor een natuurlijk setting die samen met de witte look van de wanden voor een vriendelijke sfeer zorgen. In deze badkamer begin en eindig je elke dag met een goed gevoel!

Dit was het mediterraanse droomhuis dat ontworpen is door Urbanistica Architettura Architetto Benetti Dario.

