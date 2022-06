Huis met de duizend hoeken

Hoeken zijn niet ongebruikelijk als het gaat om de vormgeving van een huis. De woning die we vandaag aan je laten zien is wél bijzonder, want hoe je het ook wend of keert, deze woning is bijzonder hoekig. De architecten van Neugebauer realiseerde dit vrijstaande huis in perfecte overeenstemming met de omgeving en het wordt gekenmerkt door een modern design, innovatief interieur en veel comfort voor het gezin dat er zijn intrek genomen heeft. Het is een bijzondere, hedendaagse woning die zelfs beschikking heeft over een garage. We willen je graag even meenemen voor een rondleiding door het huis. Dus loop met ons mee en laat je inspireren door de inrichting!