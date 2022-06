Van uitgewoond hol tot Scandinavisch droomhuis

Kijk uit! Vandaag zie je hoe je met kleine veranderingen een enorme impact kan produceren! We tonen je een appartement in Warschau, dat vóór de renovatie zeer laag scoorde in termen van helderheid, moderniteit en functionaliteit. Na een slimme make-over van het appartement – het kreeg een Scandinavische aankleding – is het nu een absolute topper. Soms sta je voor de keuze: of je verhuist of je pakt je huidige woning grondig aan. Vandaag doen we het laatste! Deze transformatie is uitgevoerd door designstudio Better Home en is mooi vast gelegd op de foto´s die we hier onder voor je op een rij gezet hebben. Kijk met ons mee naar de renovatie en laat je inspireren!