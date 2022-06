Plantenpotten: beleef groen op jouw manier

Niets werkt zo goed om een rustig beeld te creeren als herhaling en symmetrie. In deze tuin is dat concept tot in de puntjes doorgevoerd en brengen deze grote plantenbakken rust, reinheid en regelmaat. Door de beplanting wel te variëren wordt het beeld niet te saai. Hoewel we ons in alle eerlijkheid in dit ideabook richten op plantenpotten, wijken deze plantenbakken daar in concept enigszins vanaf. Toch willen we met deze foto laten zien hoe een strak beeld gecreëerd kan worden door middel van losse beplanting en afgekaderde bakken. Of daar vervolgens dan losse plantenbakken of plantenpotten voor gebruikt worden, dat is natuurlijk volledig aan de ontwerper en bewoner.