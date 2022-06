Wonen in het bos, een droom voor veel mensen! Je denkt dan meestal aan min of meer romantisch gelegen, oude woningen. Maar dat hoeft natuurlijk niet! Een nieuwe woning kan ook prima in boomrijke gebieden gebouwd worden. Vaak zie je bungalows of andere lage woningen. Dit huis is ook een soort van bungalow, maar dan wel een hele bijzondere! Een zeer modern vormgegeven huis met duidelijke verwijzingen naar de industriële stijl. Een eclectisch pareltje in het bos! Dit bijzondere project is ontworpen door de experts van Grupoarquitectura. We nemen je mee naar dit huis in de Mexicaanse bossen.