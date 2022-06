Graanschuur wordt riante familiewoning

We zijn buiten begonnen en eindigen ook weer buiten. Het landschappelijke gevoel is ook van deze kant weer heel goed waar te nemen. Nog steeds wordt de schuur door het graan omringt. Maar de opslag is niet meer nodig in het oude bouwwerk. Waar ooit hard gewerkt werd kan nu ontspannen en vooral comfortabel geleefd worden.

Oude en moderne elementen gaan in deze oude schuur prima samen. Maar een invulling die nog veel landelijker is, kan ook een schitterend effect geven. Wil je graag weten hoe dat er in de praktijk uitziet? Kijk dan even bij dit project!