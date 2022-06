Moderne woning met minimalistische ambiance

In de badkamer van het huis wacht ons een kleine wellness-oase. In het centrum zien we een ronde badkuip, waarin we heerlijk kunnen genieten van het heilzame warme water: het lijkt wel een oversize kom! Direct naast het bad zien we een prachtige inloopdouche, van het type dat je tegenkomt in vijfsterrenhotels. De glazen wand zorgt ervoor dat het water in de juiste ruimte blijft. Qua kleur is de kamer ook interessant, want het oranje contrasteert mooi met de betonnen wand. In een mum van tijd ben je verliefd op de intieme sfeer die er heerst.

De zwarte randen rond het glas tekenen de transparante wand op beeldende wijze uit in de ruimte.