Pittoreske woning in Franse stijl

Een authentieke broodoven is het hart van het culinaire leven in het huis. Let eens op de prachtige tegels met de mediterraanse kleuren, deze worden gespiegeld in het plafond. Dit laatste zorgt natuurlijk voor een frisse look in de keuken, die we associëren met het mediterraanse leven. Er is veel ruimte om te genieten, zet gewoon een keukentafel neer en maak deze ruimte tot een gezellige sociale hotspot. De speelsheid in deze ruimte is gewoon in één woord overweldigend!