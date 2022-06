Een charmant huis vol magie

We bevinden ons in het paradijselijke Mexico, in Meridan, Yucatan, om precies te zijn. Deze regio heeft een uitgebreid bouwkundig erfgoed, waarin de nieuwe trends en expressies in design en architectuur de volle ruimte krijgen. Het gebied wordt namelijk sinds een aantal jaar herontwikkeld, waarbij steun van de overheid zichtbaar zijn vruchten afwerkt. Taller Estilo Arquitectura is een bedrijf dat zich ten doel heeft gesteld de oude huizen in de streek te redden, door ze een nieuw exterieur, interieur en dus een nieuw leven te geven. In dit artikel laten we één van hun projecten zien, het gaat om de renovatie van een huis dat gebouwd is in de jaren twintig. Het was al wel eens gerenoveerd, maar daarbij was er nauwelijks aandacht besteed aan de buitenruimte. Bij dit project werd deze laatste wel meegenomen. Vandaag nemen we je mee op een tour door het sfeervolle gebouw met zijn magische en charmante looks. Het is een plek waar je volledig opgaat in de natuur! Kijk snel met ons mee en laat je inspireren!