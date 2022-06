Waardevolle manieren om je spullen te ordenen en op te bergen!

Uiteraard moet er ook worden nagedacht of sommige onderdelen überhaupt nog bewaard willen worden. De tip: wees rationeel in plaats van dat je je emotioneel overal aan wilt binden. Eerlijk zijn tegen jezelf over wat je nou echt wilt bewaren staat op nummer een. Als we allemaal alles zouden bewaren wat we in ons leven tegenkomen – oude essays, ansichtkaarten of recepten die we nooit gaan gebruiken, wordt ons huis binnen een mum van tijd een overvolle beleving. Deze regel geldt zowel met kleding als andere spullen: als je het al een jaar niet meer hebt gebruikt of zelfs niet over hebt nagedacht, overweeg dan om het weg te gooien. Alles wat in je leefruimtes in het ‘zicht’ staat, is iets waar je blij van moet worden of graag toont aan je bezoek: fraai meubilair, leuke foto’s, of je platencollectie waar je trots op bent. Het is de truc om zoveel mogelijk ‘praktische banaliteiten’ te verwijderen.