Indrukwekkende verbouwing van een oude boerderij

We gaan vandaag aan je laten zien hoe je een oude boerderij compleet kan verbouwen, zodat deze voldoet aan de huidige eisen van het moderne leven! Je zal zien dat de resultaten van deze renovaties in één woord indrukwekkend zijn. Het zijn unieke woningen geworden met een zeer bijzonder karakter, waarin trend en traditie op een verfijnde manier samenkomen. Het project dat je in dit artikel gaat zien, is geleid door Tim Versteeg. Deze Nederlandse expert heeft het boerderijcomplex in Hoonhorst zorgvuldig gerenoveerd en het weer helemaal in tune gebracht met het hier en nu. We laten we eens kijken wat er van de oude boerderij gemaakt is! Laat je inspireren!