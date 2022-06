Een compacte en moderne familiewoning

Bouwen in een stedelijke omgeving kan soms heel wat van de vindingrijkheid van architecten vragen. Zo is het ook met dit project in het Duitse Essen. Gelegen in het bekende Ruhrgebied, is de ruimte voor nieuwe huizen hier niet onbeperkt. Gelukkig zijn de experts er in geslaagd om op prachtige wijze een compacte, moderne familiewoning te creëren. Het resultaat is schitterend en erg mooi in beeld gebracht door Stockhausen Fotodesign. We zien hier zonder enige twijfel een eengezinswoning uit duizenden! Kijk mee met homify naar dit mooie project.