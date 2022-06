7 makkelijke stappen om een bonsai boompje te kopen en te verzorgen

Bij het horen van de naam bonsai hoef je waarschijnlijk niet heel lang na te denken voordat je te binnen schiet over welke boompjes we het hebben. Het zijn die schattige kleine boompjes, of eigenlijk plantjes, met een houten stam en groene takken. Bonsai stamt van het Japanse woord bonzai en betekent letterlijk ‘gepland in een container’. Het beschrijft de technieken waarmee je een boom kunt kweken, verzorgen en vormen, zodat deze er natuurlijk en oud uit komt te zien.

Maar wat een bonsai boompje precies? En waar moet je op letten als je bonsai aanschaft? Hoe moet je een bonsai boom verzorgen en welke type zijn er te verkrijgen? Dit zijn allemaal vragen die de naam bonsai bij je op zou kunnen roepen. En daarom hebben we dit Ideabook voor je geschreven. Hierin beschrijven we zeven makkelijke stappen om een bonsai boompje te kopen en te verzorgen. Niet alleen leuk om te lezen als je wat meer over dit schattige boompje te weten wilt komen, maar ook heel handig als je al op het punt staat om er één aan te schaffen. Lees snel verder en wordt net zo enthousiast over het bonsai boompje als wij zijn!