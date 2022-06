Helemaal tot jezelf komen in deze fantastische villa!

Deze dagen ligt de woonruimte niet voor het oprapen. Vooral voor mensen met een kleine of compacte woning is het wezenlijk van belang dat de beschikbare vierkante meters zo efficiënt en praktisch mogelijk worden ingezet. Voor de eigenaren van het Laurelhurst Carriage House, kortweg het Koetshuis, was het noodzakelijk om een aantal aanpassingen aan hun bestaande woning te laten doen, zodat het ideaal van een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte gehaald zou kunnen worden. Een belangrijk aspect aan de herindeling was het realiseren van goede multifunctionele out- en indoor faciliteiten, waarbij onder andere de garage aangepakt werd. Het uiteindelijke resultaat is een gebouw met een garage waarboven zich een studio-appartement bevindt. Dit is een woonruimte met een moderne en ruime opzet, deze kan worden gebruikt als pension, studio, fitnessruimte of als zelfstandige woning. Door de vele ramen van het gebouw valt het essentiële daglicht, waardoor de sfeer binnen licht en ruimtelijk is. Vooral in de zomermaanden is de tuin wat je noemt een uitbreiding van de woonkamer, want dit is de buitenruimte waar familie en vrienden samenkomen. Ben je al nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel met ons naar dit schitterende huis dat gerealiseerd is door Path Architecture!