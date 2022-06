Tijdmachine: hoe verkrijg je een klassieke woonkamer in 2016?

Natuurlijk zijn kristallen kroonluchters een ware eyecatcher van een klassiek interieur, maar we zien ze nog maar weinig in stijlvolle woningen. Ze kunnen soms nogal een kitscherige drang vertonen wanneer ze worden gecombineerd met andere overtrokken elementen (overdreven veel kandelaren, glimmende banken). Verstandiger is om de elegantie van kristal op te zoeken in kristallen glazen! Deze kan je mooi etaleren in een klassieke houten kast, en tevoorschijn toveren bij een etentje met vrienden. Inmiddels zijn de lagere, stevige drinkglazen met patronen erin immens populair om gin-tonics in te serveren. Deze zijn dan wel niet van kristal, maar ze verwijzen wel naar het authentieke drinkglas. Dit is dus een klassieke, doch geoorloofde keuze.

Tevens kun je kristal toepassen in de vorm van potten die je op een tafel plaatst, om bijvoorbeeld koekjes of snoepjes in te bewaren.

