Nieuwe eilandvilla in klassieke en landelijke stijl

Nieuw in een oud jasje? Het kan nog steeds! Een nieuwbouwwoning mag natuurlijk alle hedendaagse comfort bieden, maar mag soms ook best klassiek worden ingericht. En vaak is het resultaat schitterend! Dat is ook bij dit project van de experts van Home Staging Sylt het geval. Een woning met een heerlijk klassiek interieur en fraaie landelijke elementen. Her en der kan een modern tintje niet ontbreken, maar het moet gezegd dat moderne elementen hier tot een minimum beperkt zijn gebleven. Reis in gedachten snel mee naar deze prachtige eilandvilla op het Noord-Duitse Waddeneiland Sylt.