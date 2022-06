Minimalistisch huis in Oosterse sferen

Vandaag nemen je mee naar Korea, waar de architecten van ADF Achitects een beeldig minimalistische huis gerealiseerd hebben. Het is volledig ingericht naar de wensen van de toekomstige bewoners, want de architecten huldigen de filosofie dat woning en zijn bewoners een eenheid moeten vormen. Dit huis volgt dan ook het temperament van de bewoners via de bouwstijl, zo zijn woning en geest op elkaar afgestemd. Het interieur wordt door hen ervaren als een heilzame plek. Dit is een logische denkwijze van de architecten, want je woning is ten slotte de plek waar je vele uren van de dag verblijft. De minimalistische vormgeving van het huis zorgt voor een fijne woonsfeer waarin je helemaal tot jezelf komt. We nemen je graag me op een tour door het huis. Dus loop met ons mee en vind je inspiratie!