Huis met een schitterende zee aan ruimte!

We bevinden ons vandaag in het altijd rustige Erkelenz, dit is een stad gelegen in het Rijnland aan de noordelijke rand van de baai van Keulen. Op deze fabuleuze plek hebben de deskundigen van architectenbureau J. + J. Viethen een bijzonder familiehuis gerealiseerd. De omgeving is werkelijk schilderachtig en daarbij heilzaam vanwege de rust en ruimte. Het pand heeft enkele karakteristieke kenmerken, valt op door zijn kleurstelling en wordt gekenmerkt door een moderne vormgeving. Dit is een huis met karakter en stijl! Homify zou homify niet zijn als we je niet mee zouden nemen voor een tour door het huis. Dus bij deze: volg ons en neem met een kijkje in het huis. O ja… laat je vooral inspireren!