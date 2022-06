Een open ruimte: nog steeds een trend of inmiddels passé?

Misschien wel het grootste nadeel van de open ruimte is het totale gebrek aan privacy. Eerder bespraken we het als zijnde een voordeel dat je altijd met elkaar in contact staat, hetgeen de gezelligheid in huis bevordert. Maar af en toe wat tijd en ruimte voor jezelf is misschien ook wel lekker. Of zelfs noodzakelijk. Daarbij komt dat als de één een keer vroeg naar bed wil en de ander net begonnen is aan een spannende film dat ook wel eens tot conflict zou kunnen leiden.

Al met al is een huis die alle woonfuncties in één grote open ruimte herbergt zeker nog niet passé. Maar je moet wel goed nadenken waarom je het zou willen en hoe je het aanpakt als je er uiteindelijk voor kiest. Als je de nadruk legt op de voordelen en de mindere kanten zoveel mogelijk neutraliseert is een open ruimte nog hartstikke hip! Hulp nodig bij het optimaliseren van je open ruimte? Deze professionals helpen graag. Inspiratie kan je hier opdoen en in dit Ideabook lees je alles over hoe je de woonkamer toch nog een beetje kan scheiden van de keuken in een open ruimte.