Waarom je voor een hangend toilet moet kiezen in je badkamer

De toiletruimte, wordt ook niet verwonderlijk ook wel het 'kleinste kamertje’ genoemd. Dit is vaak al krap genoeg. Alles wat bij kan dragen aan een opgeruimde, en ruimtelijke W.C. is daarom ook mooi meegenomen. Zoals we eerder bespraken, draagt een hangend toilet bij aan een ruimtelijk gevoel van de W.C. of badkamer. Zo blijft er nog genoeg ruimte over voor een mooie afbeelding of schilderij boven het toilet, zoals op deze afbeelding zichtbaar is. Ook beschikken de gebruikers over meer beenruimte. In badkamers geldt deze ruimtebesparing tevens als een pré, want hier worden boven het toilet steeds vaker bergopties zoals planken en kastjes gecreëerd.

Wat overigens nog een extra voordeel is wat hangende toiletten met zich meebrengen, is dat het geen contact maakt met de vloer. Hierdoor wordt er dus veel minder geluid doorgegeven naar andere ruimten. Ideaal!