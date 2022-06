Warm, minimalistisch en hypermodern- een perfecte woning!

De droom van vele mensen is een bad in de slaapkamer, niet waar? Welnu, deze kamer combineert beide functies op een open wijze, zodat je het beste van beiden in één grote ontspanningsruimte tot je beschikking hebt! Achter het sfeervolle houten hoofdeinde van het bed bevindt zich de badkamer. Een bijzondere manier om beide functies of gedeeltes te ´scheiden´. Deze designoplossing zorgt voor een duidelijke structuur in de ruimte, maar behoudt de openheid en de transparantie. Precies de ambiance waar we zo van houden! In het bad kun je heerlijk ontspannen om daarna geweldig fijn in slaap te vallen in het luxe bed. Meer mooie ideeën voor je slaapkamer kun je hier vinden!