Een strak appartement met een frisse interieurstijl

Om thuis goed te kunnen werken moet je natuurlijk de beschikking hebben over een gedegen werkruimte. Vaak is deze in moderne huizen te vinden op de zolder of in een aparte kamer. In dit huis doen ze daar niet aan, hier is alles met elkaar verbonden en open; dus ook de werkkamer maakt deel uit van de grote leefruimte. Wonen, werken en eten; het gebeurt hier allemaal dicht naast elkaar. In dit gedeelte van de grote ruimte zien we een handig bureau waaraan naar hartenlust gewerkt kan worden. Er is zelfs ruimte voor een extra stoel, zodat je ook een bespreking aan je bureau kunt houden. Het werk wordt in deze woning gedaan in een sfeervol ingerichte, nette zone, want we werken nu eenmaal fijner in een ordelijke, rustige ambiance.