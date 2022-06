Een appartement vol verrassingen!

Boven de keuken vinden we in een niche de schitterende relaxkamer. Typisch een plek waar je in de avond of na het diner (na de wandeling natuurlijk) kunt gaan ontspannen. Een goed boek lezen of een fijn gesprek is hier altijd mogelijk. Vanuit deze positie in de woning krijgen we een duidelijk beeld van de stijl, deze is minimalistisch met een industriële vibe. Let eens op de wandkasten, deze bieden je de mogelijkheid om persoonlijke spullen in op te bergen en houden het woonconcept in deze ruimte mooi strak, omdat er geen rommeltjes rondslingeren. Samen met een expert ontwerp je al snel je eigen droominterieur.