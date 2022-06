Een frisse start van het voorjaar? Reinig je huis met deze feng shui tips!

In de feng shui bepaalt de positionering van elke ruimte en meubelstuk de positieve chi of atmosfeer in huis. Deze positionering omvat vele elementen en regels dus we noemen een aantal van de belangrijkste uit de feng shui leer. Een vierkante of rechthoekige kamer zorgt voor goede Feng Shui. Heeft je kamer een andere vorm? Maak de kamer dan symbolisch rechthoekig met bijvoorbeeld kamerschermen, kasten, een muurtje of gordijnen. Spiegels in de kamer hang je bij voorkeur zodanig op dat ze niet de voordeur weerspiegelen, dat is slecht voor de feng shui. Zorg met goede verlichting voor veel yang-energie in de huiskamer. Als je 2e hands meubilair gebruikt, zuiver dit dan eerst symbolisch met salie of bitterzout. Zet de zitmeubels in de vorm van een vierkant of rechthoek of anders in een achthoek en zorg dat zittende mensen uitzicht houden op de deur. Creeer ook ruime doorlooppaden waardoor de chi vrij kan stromen voor een optimale feng shui.