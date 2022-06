Het hele jaar een mooie tuin. Dit moet je doen!

Het onderhouden van je tuin is erg belangrijk. Gras maaien is daar een onderdeel van. Het is aan te raden van maart tot oktober een keer in week te maaien. Laat je het gras te lang groeien, kan er mos ontstaan omdat er niet genoeg zon meer bij komt. Daarnaast is het maaien van lang gras niet meer zo makkelijk en kan je grasmaaier grotere stukken gras eruit trekken.

Onkruid is een vervelende bijkomstigheid van een tuin. Het is dan ook zaak hier korte metten mee te maken. Eens in de zoveel tijd zul je op je knieën moeten en onkruid tussen alle planten moeten verwijderen. Daarbij is het van belang het onkruid met wortel en al te verwijderen. Anders komt het vrolijk weer terug. Naast minder mooi is onkruid ook schadelijk voor je planten omdat het woekert en voeding, licht en plek van de planten pikt. Wees dus niet lui en verwijder het onkruid, daar wordt je tuin echt beter van. Net als in veel gevallen is voorkomen beter dan genezen. Als je aan een tuin begint kun je de grond eerst ongeveer drie maanden bedekken met zwarte folie. Daardoor gaat al het aanwezige onkruid dood.