Vind de juiste vloer voor elke kamer

Zeker als je in de woonkamer hebt gekozen voor beton is een houten vloer in de slaapkamer een absolute aanrader. Hout brengt sfeer en knusheid met zich mee en dat is precies wat je wil in de slaapkamer. Omdat de vloer in deze kamer niet heel intensief gebruikt wordt, zal je van sleet niet snel last hebben. In de slaapkamer domineren vaak zachte tinten als wit en dat is bij uitstek zeer fraai in combinatie met hout. Zorg er wel voor dat je voor een goede kwaliteit kiest, dus mooi rechte planken. Het laatste wat je wil is een krakende vloer in de kamer waar je op zoek bent naar een goede nachtrust.