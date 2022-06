Eco-woningen, goed voor het milieu en goed voor de knip!

Vaak denkt men dat prefabwoningen krap en benauwd zijn, niets is echter minder waar. Door een efficiënte en logische indeling kan er veel ruimte gecreëerd worden. Dat zien we bijvoorbeeld terug in deze eetkamer, hier is alles tot in de kleinste detail georganiseerd. Let bijvoorbeeld op de achterwand die we hier zien, die wordt voorafgegaan door een smalle zitbank die over de hele breedte van de ruimte loopt. Grote vensters zorgen hier voor extra lichtinval en dragen bij aan het gevoel van ruimtelijkheid dat men hier ervaart.