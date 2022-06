Leven in een landelijke en moderne omgeving

Een eerste blik in deze woonkamer levert en ontspannen blik op. De bewoner is even uit beeld gestapt, maar kan op de ruime bank heerlijk werken, studeren of ontspannen met de laptop. Als je het werken zat bent dan ga je lekker hangen op de luie stoel om tv te kijken of om een dutje te doen. Als je even verder kijkt dan de meubels, dan vallen je de landelijke elementen ongetwijfeld op. Kijk maar naar de plavuizen op de vloer of naar de prachtige natuurstenen wand. En door het zuidelijke uiterlijk krijg je ook een beetje een Mediteraans vakantiegevoel. En ook in de schemering en in het donker wordt die sfeer perfect vastgehouden door de verlichting die de muur heel stijlvol aanlicht.