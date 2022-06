Houten planken in huis, een keur aan mogelijkheden

Een andere manier om de ruimte te benadrukken, voortbordurend op wat we in het interieur hierboven zagen, is om niet in de lengte maar in de breedte te werken. In de woonkamer die we op deze foto zien is de daad, wederom met behulp van houten planken, bij het woord gevoegd. De drie houten planken zijn breed opgezet, ze dragen een aantal eyecatchers die kleur geven aan het interieur. Wat in deze ruimte slim gedaan is, is het plaatsen van een houten bijzettafel. Het robuuste blok hout is een mooie en subtiele match met de houten planken.