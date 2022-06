Onopvallend huis krijgt ongelofelijke make-over!

Ongebruikelijk maar zeer smaakvol, in de badkamer worden we verrast door de houten vloer die we ook in de andere vertrekken tegen kwamen. Dezelfde rode kleur die we aantroffen op de nieuwe voorgevel vinden we hier terug in de vorm van verschillende accessoires en accenten. De ruimte laat zich daarnaast omschrijven als eenvoudig en helder, doch met opvallende elementen en onconventionele badkamermeubels. Ons valt bijvoorbeeld de kraakheldere kroonluchter en de buste rechts op. Voor meer informatie kunt u terecht op het homify-profiel van Beissel Schmidt.