Moderne architectuur in Mexico

Wanneer we de woonkamer betreden lijkt het welhaast of we geland zijn in een ruimteschip. De warme houten vloer en de strakke, witte wand vormen het decor voor verschillende avant-gardistische meubels en accessoires. Zij geven de ruimte een futuristisch tintje. De geometrische vormen van het meubilair zien we weerspiegeld worden in het bijzondere kunstwerk aan de muur.