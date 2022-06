Hippe hoekbanken in alle kleuren en maten

Ook in het volgende interieur dat we betreden komen we een strakke hoekbank tegen. De bank echter is geplaatst in een veel geleefder en meer aanwezig interieur dan de twee moderne hoekbanken hierboven. Deze paarse hoekbank communiceert zowel in kleur als in aankleding met zijn omgeving en is er daardoor een duidelijk deel van. Opvallend in deze woonkamer is dat het paars van de hoekbank terugkomt in het warme vloerkleed terwijl de kleurige kussens subtiel weerspiegelen in de stoel.