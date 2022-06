Woning met een unieke, speelse stijl

Space Invaders is een van de meest populaire en iconische arcade games aller tijden. Het spel werd ontwikkeld in Japan door Tomohiro Nishikado en vervolgens uitgebracht in 1978. Nishikado sloeg daarmee een home run, want de game werd een instant succes. In het spel moet een wezen zich verdedigen tegen indringers met behulp van een laserkanon. Maar hoe het ook zij, je zult je wellicht afvragen wat deze oude arcade game te maken heeft met het project van vandaag? Nou, we nemen je mee voor een kijkje in een woning van 35 vierkante meter die net renoveert is en de thematiek van het spel op een stijlvolle manier in zich draagt! Kijk gewoon een met ons mee naar deze bijzondere woning en doe zelf ook wat speelse inspiratie op. Be creative, have some fun!