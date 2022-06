Een simpel stappenplan om je eigen yoga- en meditatieruimte te creëren

Vandaag de dag zijn we allemaal druk, druk, druk. We hebben het druk met onze studie of baan, met ons gezin en met onze hobby’s. Om te ontspannen en omdat het goed voor ons is, proberen we allemaal wat aan sport te doen. Een goed voornemen aan het begin van het nieuwe jaar is daarom vaak dat we het rustiger aan willen doen en vooral ook meer willen gaan bewegen. Om beide voornemens tegelijkertijd in de praktijk te brengen, kun je overwegen om aan yoga te gaan doen. Ook aanverwante sporten als pilates en bodybalance zorgen voor de nodige rust na een drukke werkdag. Naast yoga kan ook meditatie veel rust in je leven brengen.

Nu heb je misschien niet altijd zin om voor yoga naar de sportschool te gaan. En mediteren doe je misschien ook liever thuis. Gelukkig kun je ook thuis je eigen yoga- en meditatieruimte creëren. In dit Ideabook doorlopen we een simpel stappenplan waarin we uitleggen hoe je dat aanpakt. Daarna heb je alleen nog maar een serie yoga- en meditatie-oefeningen nodig om aan de slag te kunnen. Zo kun je voortaan ook thuis helemaal tot rust komen.