Het moderne sprookjeshuis

Een rieten dak geeft eigenlijk al direct een charmante uitstraling aan een huis. Dat is hier ook zeker het geval! De omgeving laat direct zien dat het huis zich op een eiland bevindt. Het strand is amper 250 meter van dit huis verwijderd! En ondanks dat het een geschakelde woning is, zal je daar zo meteen binnen helemaal niets van merken. Sterker nog, je zult je verbazen over de grote hoeveelheid ruimte in het huis.