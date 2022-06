Strandwoning met magistraal uitzicht

Na een dag hard werken is het tijd om te gaan slapen. In een moderne kamer als deze is het niet moeilijk om in de juiste stemming te raken. Let eens op het mooie kleed, daardoor ben je direct in een goed humeur. Ook hier is het uitzicht schitterend. Het grote bed ligt lekker comfortabel en het is dan ook moeilijk om in de ochtend op te staan. Maar dit duurt maar even, want als je de gordijnen heb open gedaan ben zo fris als een hoentje. Ook als je even bij wilt bijkomen met een goed boek is deze slaapkamer een uitkomst. De fijne, leren stoel in de linkerbovenhoek is de ideale plek om te genieten van een goed verhaal. Met deze mooie kamer besluiten we onze trip door de woning. Blijf ons vooral volgen, dan ben je altijd op de hoogte van de laatste trends en woonideeën.

Deze villa uit de jaren tachtig is fonkelend nieuw en biedt veel inspiratie!