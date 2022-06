Hoe kan je de woning in Art Deco stijl inrichten?

Nieuwe materialen zoals aluminium, chroom en buisvormig staal werden in de Roaring Twenties veelvuldig vervaardigd via de machinale processen van de industrialisering. Hierbij ligt de nadruk met nadruk op functionaliteit en machinale productiewijze. Echter, zoals eerdergenoemd, bestond deze periode ook vooral uit veel glimmende materialen. Er bestond dan ook een grote waardering voor marmer. Dit materiaal werd doorgaans vaak zowel uitwendig als inwendig verwerkt in de gebouwen. In films en televisieseries zien we vaak nog steeds veel hiervan terug in hotellobby’s. Ook zien we veel zwart natuursteen terug. Zwart natuursteen is een chique materiaal wat vaak een ‘stadsachtige’ look geeft aan een ruimte. We zien het nog geregeld op oude haardvuurschouwen of decoraties zoals vazen en klokken. Wil je nog meer weten over Art Deco? Kijk dan eens hier.