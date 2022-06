Monolithische architectuur met waanzinnige uitzichten

Eén met de natuur, in dit huis is dat mogelijk. De woning werd ontworpen door Archifaktur in opdracht van een echtpaar. Zij verzochten een woning waarin de functies op één niveau geconcentreerd zouden worden. Het resultaat is een monolithische constructie waarvan de onderste verdieping ingericht is voor gasten. Het gebouw ziet er op het eerste gezicht vrij eenvoudig uit. Het verrassende interieur dat we binnen treffen laten we jullie hieronder zien.