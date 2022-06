Bergruimte onder de trap, tien inspirerende voorbeelden

De wand achter de trap is er een die vaak voor lief genomen wordt, mogelijk wordt hij een sprekende tint geverfd maar daar houdt het dan vaak ook mee op. Bij deze trap is de wand anders benut, er is een volledige kastenwand in geplaatst die extra ruimte geeft aan boeken en accessoires. Omdat de kast niet alleen langs de trapwand maar ook op de verdieping erboven is doorgetrokken wordt een strak en modern beeld gecreëerd. Hoewel niet iedereen natuurlijk de beschikking heeft over een dergelijke open trap in huis, is het altijd mogelijk langs de trapwand extra planken of opbergkastjes te plaatsen. Deze zijn ook in kleinere vorm verkrijgbaar.