Klassieke droomwoning met eclectische verrassingen

Meestal kijken we thuis bij mensen die een project door een professional in hun huis hebben laten uitvoeren. Dat is nu niet het geval, we krijgen een kijkje bij interieurontwerper Meritxell Ribé thuis in Barcelona. En waar het meestal zo is dat bij een timmerman de deur slijt en bij een loodgieter de kraan lekt is dat hier niet het geval. Ook voor zichzelf en haar familie heeft de interieurontwerper een schitterend huis ontworpen en ingericht. Een klassieke droomwoning die voorzien is van eclectische verrassingen. Laat jij je ook verrassen door dit letterlijke kijkje in de keuken?