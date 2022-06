Een bijzondere loft op een prachtige locatie

Het is een luxe die veel mensen begeren, namelijk een badkamer pal naast de slaapkamer. Zo´n aangrenzende ontspanningsruimte maakt het wel heel makkelijk om in de avond tot jezelf te komen. In deze badkamer zijn ´makkelijk´ en ´mooi´ sleutelwoorden die er toe doen. De grote wastafel is geschikt voor twee personen; wel zo praktisch als je graag met z´n tweeën van de badkamer gebruik maakt. In deze kamer is gekozen voor een basic kleurenpalet, waardoor de ambiance zeer rustgevend is. Een ingetogen palet nodigt natuurlijk wel uit om te spelen met kleur, zoals we kunnen zien past het kleurige kleed goed bij de grijze en witte tinten.

Deze familiewoning laat een prachtige sfeer zien waar we van houden.