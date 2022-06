De ultieme eclectische mix

Een tijdloze badkamer, dat is misschien de beste omschrijving. Het is namelijk best ingewikkeld om deze badkamer goed onder een bepaalde stijl in te kunnen delen. Mooi is die in ieder geval wel! De kleine mozaïektegeltjes geven heel veel sfeer aan de ruimte en zijn bovendien ook nog eens heel eenvoudig schoon te houden. De douche zelf is ook bijzonder omdat die ook als stoomcabine te gebruiken is. Een heerlijk ontspannen moment om even te kunnen zitten in ontspannen voor deze bewoners in de drukke Franse hoofdstad.

