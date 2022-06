Landhuis met een sprookjesachtige look.

Soms kom je woningen tegen die je alleen maar in je stoutste dromen verwacht te vinden. We kregen een tip over een landhuis dat zo immens groot is en charmant, dat we er echt eens een kijkje moesten gaan nemen. Vanzelfsprekend doen we verslag van deze reis, gewoon om je weer maximaal te inspireren. Het is een woning met een historische look, maar met een eigentijdse kwaliteit als het om het wooncomfort gaat. Rustieke stenen gaan een mooie dialoog aan met een landelijk design dat past in deze tijd. Kortom, een woning waaraan je veel leuke woonideeën kunt ontlenen. Dat laatste is nu precies de inzet van vandaag! Kijk gewoon even met ons mee en doe de nodige inspiratie op voor je eigen woonconcept. Be creative!