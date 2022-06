Landhuis met een geheim

We troffen deze woning op een magistrale klif met het uitzicht op de Petit Bot Vallei in Guernsey. De stenen gevel lijkt wel afkomstig uit een sprookje. Deze muren stralen een bijzondere geschiedenis uit! Precies hetgeen we zoeken in een excellente woning. Vandaag laten we je zien hoe een woning comfortabel kan zijn en ook zeer authentiek. Het rietendak en de openslaande deuren, omlijst met grijze stenen, zijn de relieken uit een vervlogen tijdperk en ademen een mysterieuze charme. Ze lijken een vraag te stellen: waar blijft de tijd? De schoorsteen is een beeld uit de oude wereld, toen hout en kolen nog een primaire brandstof waren. Hoewel, de eerste is weer in opmars! Het is eigenlijk onmogelijk om niet verliefd te worden op deze woning. In de buurt staat het grote huis bekend als eigenzinnig en is daarbij als een voorbeeld voor de ¨nieuwe¨ architectuur. Er is van alles te ontdekken in en rond de woning, dit willen we graag aan je laten zien. Kijk met ons mee naar de prachtige woning die ontworpen is door CCD Architecten.