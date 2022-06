De gang in huis is meestal niet de ruimte die je na een verhuizing het eerste inricht. Het algemene nut van de ruimte is vooral het ophangen van de jassen en het opbergen van de schoenen. Soms bevindt het toilet zich in de hal of is het de plek waar je de trap naar boven kunt vinden. Maar de gang is natuurlijk vooral de ruimte waar je binnenkomt nadat je buitenshuis bent geweest. En het is ook de ruimte waar je visite binnenkomt. En dus is de hal ook het deel van je huis wat je bezoek het eerste ziet. Dan is het eigenlijk wel belangrijk dat de gang er uitnodigend uitziet. Het is tenslotte toch de eerste indruk die anderen van je huis krijgen. En dat kan maar beter een goed indruk zijn, aangezien je maar één keer de kans krijgt om een goede eerste indruk te maken.

In dit Ideabook geven we je daarom 7 tips om een uitnodigende hal te creëren. Deze handige tips komen uitstekend van pas als je net bent verhuist en nog niets aan je hal hebt gedaan. Woon je al langer in je huis en heb je het gevoel dat je gang wel een opfrisbeurt kan gebruiken? Dan kun je deze tips ook in de praktijk brengen. Trek er een weekend voor uit en verwelkom je visite binnenkort in een zeer uitnodigende ruimte!